“A esto me voy a dedicar cuando crezca”: Pedro Pablo piensa en grande y se proyecta en la élite de la lucha libre

No hay duda de que la lucha libre marcó a diversas generaciones en el país. Muchos recuerdan con nostalgia las antiguas transmisiones de La Red, las jornadas completas de evento por Chilevisión, y aún más atrás, los inolvidables “Titanes del Ring”.

Lo que para algunos era un espectáculo más, para otros se convirtió en un estilo de vida e incluso la profesionalización de la actividad, lo cual se fue masificando por todo el orbe. En Chile no fue distinto, y con el paso de los años, junto a la globalización de la lucha libre, varios exponentes surgieron y se dieron a conocer.

Uno de ellos es el luchador Pedro Pablo, deportista consagrado y más que reconocido en la industria, el cual ha hecho carrera tanto dentro del país como fuera de las fronteras.

En conversación con ADN, el “Southamerican Goat” habló de todo: sus comienzos en la escena luchística, su desarrollo a lo largo de los años, y también sus proyecciones en la industria.

Con tan solo 4 años, Pedro Pablo López Rogerio ya sabía a lo que se iba a dedicar. Había visto por primera vez lucha libre, y el amor por este deporte fue instantáneo.

“Desde que vi lucha libre por primera vez, a los cuatro años, fue como un flechazo, y dije ‘a esto me voy a dedicar cuando crezca’, y esa idea quedó en mi mente hasta el día de hoy”, afirma el multicampeón, quien a su haber ya acumula más de 20 títulos.

El apoyo familiar, dice, fue fundamental en esta decisión de dedicarse al wrestling, siendo un amigo de su padre quien le ayudó a entrenar y formar sus primeras armas.

WWE es la meta que todo luchador desea alcanzar, y para eso se debe no solo formar un estilo que encaje con la empresa, sino también que guste y llame la atención de la fanaticada. Fue en ese contexto de aprendizaje en el que Pedro Pablo, con solo 17 años, llegó a Chile Lucha Libre, la empresa top de aquellos años.

Rápidamente, Pedro Pablo destacó por sus ganas, lo que le valió resaltar entre sus compañeros, teniendo así su primera opción de poner en práctica lo aprendido arriba del ring.

Luego de varios años y eventos locales, el “Southamerican Goat” logró su primer campeonato nacional, lo cual no solo hizo que la gente se interesara en él, sino que también logró conquistar otras marcas, que le significaron comenzar a viajar por todo el país haciendo lo que mejor sabe hacer.

“Mi gran salto en la lucha libre fue el año 2012, cuando abandoné esta empresa, y me dediqué a ser un luchador independiente, que es que yo luchaba donde yo quería, no tenía contrato con ninguna empresa”, afirmó.

De ahí en más, Pedro Pablo estelarizó no solo eventos locales, sino que comenzó a viajar a Perú, Brasil, entre otros países, donde dejó buenas sensaciones, y que lo mantienen como uno de los luchadores top de Chile.

Sin embargo, algo que marcó definitivamente la carrera como luchador de Pedro Pablo fue su entrenamiento en “The Nightmare Factory”, el cual estaba a cargo del actual main event de Wrestlemania, Cody Rhodes.

“Conocí, compartí y entrené con Cody Rhodes durante tres meses, y mi relación con él es bastante buena. Es alguien bastante agradable, que se le nota que le apasiona la lucha libre, y esa pasión fue la que nos hizo conectar”, indicó.

>> Asimismo, el chileno hizo sus predicciones para Wrestlemania 39, lo cual puedes ver aquí (hacer clic).

Para el atleta nacional, esta ha sido una de las mejores experiencias en un ring, y lo aprendido lo trajo al circuito local, donde sigue encabezando eventos y luchas.

A picture of the best wrestler in the world and also @CodyRhodes 😎

HIDDEM GEM pic.twitter.com/zbmczgT82Z

— Pedro Pablo 🦁 (@PPSWrestler) January 29, 2023