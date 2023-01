Pedro Pablo anticipa una victoria de Cody Rhodes en Wrestlemania: “Será el momento en que se consagre como una de las caras de WWE”

Con el número 30, y tras una larga lesión, Cody Rhodes volvió a WWE en el evento Royal Rumble, el cual se llevó tras eliminar a Gunther, logrando así su oportunidad por los títulos máximos en el máximo evento de la lucha libre, Wrestlemania.

Alguien que lo conoce de cerca es el luchador chileno Pedro Pablo, multicampeón en distintas compañías del país, y que, por unos meses, tuvo una cercana relación con “The American Nightmare”.

En conversación con ADN, el atleta nacional entregó su experiencia con Rhodes, además de dar sus proyecciones de cara a Wrestlemania. “Conocí, compartí y entrené con Cody Rhodes durante tres meses, y mi relación con él es bastante buena. Es alguien bastante agradable, que se le nota que le apasiona la lucha libre, y esa pasión fue la que nos hizo conectar“, señaló.

“Le conté mi historia, mis metas, mis sueños, lo que estoy haciendo y lo que quiero lograr. Él me felicitó, me dijo que veía bastante talento en mí, vio algunos de mis videos, medio feedback, e incluso me dio su número telefónico“, agregó.

Sobre la participación de Cody Rhodes en Royal Rumble, Pedro Pablo indicó que “lo vi con muchas ganas, con esa pasión. Lo vi un poco disminuido físicamente, se nota que la lesión lo mantuvo un poco alejado del gimnasio, sin embargo, Cody Rhodes ama tanto esta industria, que está dispuesto a sacrificar su físico, y eso lo hará ganar Wrestlemania“.

“Se consagrará como una de las caras de WWE”

Asimismo, el “Southamerican Goat” espera que Rhodes salga victorioso ante Roman Reigns en Wrestlemania, para así consolidarse como uno de los rostros más importantes de la lucha libre mundial.

“Yo creo que ganará en Wrestlemania, en el evento principal ante Roman Reigns. Es una rivalidad dura, intensa, pero creo que será el momento de Cody para consagrarse como una de las caras de WWE, y poder ganar ese combate en honor a su padre, que se nota que es alguien a quien admira mucho”, afirmó

“La sangre de la lucha libre siempre ha estado en sus venas, y creo que en Wrestlemania es el momento donde Cody Rhodes se consolidará como uno de los rostros más importantes de la lucha libre a nivel mundial“, cerró Pedro Pablo.

La 39a edición de la “Vitrina de los Inmortales” está programada para realizarse el sábado 1 y domingo 2 de abril en el SoFi Stadium en Inglewood de California.