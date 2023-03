“No me importa la fama. Soy una persona. Soy un ser humano y cometo errores. Siempre he dicho que voy a vivir como quiera“, con estas palabras se definió a sí mismo el cantante puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny, y que este martes hizo historia al ser el rostro de la primera portada en español de la famosa revista estadounidense Time.

En la publicación, Bad Bunny habla de todo, de su música, su vida, su fuerte relación con Puerto Rico y también de lo que ha significado la fama. Además, aborda su próxima participación en el festival Coachella 2023, donde por primera vez un artista latino es cabeza de cartel, asegurando que no es algo que lo ponga particularmente nervioso.

“Solo quiero ser yo mismo. Muchas leyendas han actuado en Coachella pero nadie como yo. Nunca ha habido un Benito actuando en Coachella. Y eso es lo bueno para mí“, dijo al respecto.

Bad Bunny refuses to cater to the mainstream—and he doesn’t need to https://t.co/uUE4DP3OBe pic.twitter.com/knR4Xb0ahD

En la conversación con Time, Benito aborda sus inicios en la música y su infancia en Puerto Rico, lugar que recuerda con cariño y al que dice que siempre volverá. De hecho, cuando es consultado por el lugar donde vive, siempre responde que su residencia está en la isla, aunque lleve años viviendo en Los Ángeles, Estados Unidos, o cualquier otra ciudad.

Y en cuanto a la música, dice que siempre quiso ser cantante. “Crecí siempre escuchando música y trataba de imitar las voces de los cantantes y los sonidos que hacían. Desde pequeño siempre fue mi pasión. Siempre fui un gran fan de los artistas (…) Cuando era pequeño, solo soñaba con la música y que alguien escuchara mi música, siempre digo eso. Si me escucharan mil personas y yo actuara una vez al mes en un lugarcito, solo con eso sería feliz. Pero el hambre y la pasión que tengo por esto es imposible porque siempre quiero dar más y más y más”, dice.

Además agrega que si bien las plataformas como Spotify y la tecnología que actualmente existe dan mayor visibilidad, es más difícil para los artista actuales mantenerse vigentes. “Mantenerte en la posición de que tu álbum siga ‘top’, es mucho más difícil que antes. Hoy en día es mucho más difícil. Antes escuchabas la misma canción un año entera en la emisora (…) Ahora cualquiera pone una canción en los medios y puede ‘pegarla'”.

Bad Bunny’s Coachella performances will mark the first time a Latino artist has headlined the festival.

“Am I supposed to feel something?” he asks. “I felt more pressure at the Hiram Bithorn [Stadium in Puerto Rico] than I feel for Coachella” https://t.co/HiJ9a9VWS7

— TIME (@TIME) March 28, 2023