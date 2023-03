Bad Bunny finalmente revela el origen de su nombre artístico

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny, por fin reveló el motivo detrás de su pseudónimo.

El secreto estaba bien guardado desde que irrumpió en la escena musical en 2013, aunque había adoptado el nombre a los 14 años.

Pero ahora que es el artista más escuchado del mundo en Spotify, el Conejo Malo contó porqué eligió ese nombre artístico.

“En un primer momento, quería ser el tipo de artista que no revela su identidad, quería usar una máscara de conejo. Nunca quise ser tan famoso, así que luego simplemente seguí la corriente”, recordó en el segmento de Carpool Karaoke junto a James Corden.

El cantante puertoriqueño agregó que “por más malo que sea un conejo, siempre va a ser tierno”.

Durante Carpool Karaoke, la superestrella puertorriqueña y el presentador recorrieron Los Ángeles cantando varios de sus éxitos, como Dakiti, Titi me pregunto y I like it. Bad Bunny también cantó dos covers: As It Was de Harry Styles y la colaboración de Ariana Grande con Zedd, Break Free.

“Esta es la canción en inglés de la que más me sé la letra”, dijo el cantante de 29 años cuando sonó Ariana Grande. “Escucho música en inglés, me gusta, pero nunca…”, dijo antes de interrumpirse para cantar el estribillo lo más alto que pudo.

La entrevista a Bad Bunny, donde también interpretó sus canciones, se viralizó rápidamente y llegó al 10 de tendencias de YouTube.