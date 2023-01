¡Imparable! Bad Bunny será el primer latino en encabezar el festival Coachella

El “conejo malo” sigue imparable. Tras un exitoso 2022 en donde lideró todos los rankings a nivel mundial, este martes, se dio a conocer que Bad Bunny hará historia al convertirse en el primer latino en encabezar el cartel del festival estadounidense, Coachella.

La participación del cantante urbano del momento en uno de los escenarios más importantes del mundo ya se venía rumoreando hace varios días por las redes sociales, y esta jornada fue la misma organización la que confirmó el show del puertorriqueño.

Es más, Coachella al momento de anunciar su parrilla para la edición 2023, hizo un guiño a estos rumores o filtraciones por la posible participación de Bad Bunny con un simple: “(El line-up) estaba atrapado en borradores”.

En detalle, el “conejo malo” será el encargado de cerrar los viernes 14 y 21 de abril, mismos días en que se presentará la banda Gorillaz, el nigeriano Burna Boy, Blondie, The Chemical Brothers, entre otras estrellas.

Pero Bad Bunny no es el único que hará historia en este Coachella 2023, ya que otra de las cabezas de cartel es la banda de Corea del Sur, BLACKPINK, quienes se convertirán en el primer grupo de K-Pop en liderar la parrilla, los días 15 y 22 de abril, tras su presentación en el festival de manera secundaria en 2019.

Asimismo, se detalló que el último cabecilla del line-up, es el estadounidense Frank Ocean, hecho que marcará el regreso a los escenario del cantante, tras su última producción musical Blonde del 2016.

Revisa a continuación el cartel completo para la versión 2023 del festival Coachella:

Ugh was stuck in drafts 🫠

Register now for access to passes at https://t.co/qujCsdlTip. Presale begins Friday, 1/13 at 11am PT. Very limited Weekend 1 passes remain. For your best chance at passes, look to Weekend 2. pic.twitter.com/5zMQ4dJZHq

— Coachella (@coachella) January 10, 2023