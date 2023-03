Gerard Piqué le responde a Shakira tras famosa canción: “Tenemos la responsabilidad de intentar proteger a nuestros hijos”

Gerard Piqué rompió el silencio sobre la famosa y polémica canción “Music Sessions #53” que le dedicó su exesposa, Shakira, en donde la cantante colombiana también menciona el nombre de la nueva novia que tiene el exfutbolista español.

“Sí, he escuchado la canción. No quiero hablar del tema, no creo que toque. Yo creo que al final las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos”, señaló de entrada el otrora defensa del Barcelona en una entrevista con la radio RAC1.

En la misma línea, el también empresario indicó que “a partir de aquí no quiero decir nada al respecto, cada uno toma las decisiones que cree oportunas. Lo único que quiero es que (sus hijos) estén bien”.

El campeón del mundo con España en el Mundial 2010 tuvo palabras para la relación que lleva con sus hijos. “Yo con mis niños siempre he tenido una relación cercana y me gusta que participen en cosas como la Kings League, que los hacen felices”, aseguró.

Además, se mostró satisfecho de que uno de sus hijos haya aparecido en pantalla mediante una transmisión de la Kings League, famoso torneo de futbolito que lidera el exjugador. “Estábamos en el programa y me pidió, sin que estuviera preparado, que quería salir. No hay nada en el mundo que me haga más feliz que hacer feliz a mi hijo”, sostuvo.

Gerard Piqué y el fin de su carrera futbolística

Por otro lado, Gerard Piqué abordó su retiro del fútbol y reconoció que no extraña ser jugador profesional. “No lo echo de menos. Estoy muy bien. Supongo que es porque estuve muchos años y cuando lo dejas te das cuenta de la vida que te has perdido. Los fines de semana, por ejemplo. Ahora veo los partidos del Barcelona cuando puedo, pero no lo echo de menos”, aclaró.

“Siempre dije que dejaría el fútbol cuando no disfrutara o no me sintiera importante, y ya no me sentía lo importante que me había sentido antes en mi carrera. No me sentía bien”, agregó el otrora zaguero español, quien en 2022 le puso fin a casi 20 años de carrera futbolística.

“Me gané la posibilidad de elegir mi final en el fútbol. Creo que lo sano para mí, para el equipo y para la gente, era irme ya y no al final de temporada”, concluyó Piqué.