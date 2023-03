Pedro Pascal, el proclamado pololo de Internet, será parte de la larga lista de presentadores de los Premios Oscar 2023, que se realizarán este domingo 12 marzo.

El actor de The Mandalorian y The Last of Us será el segundo chileno en presentar un galardón, como antes lo hizo Daniela Vega.

La noche más importante del mundo del cine contará con una gran cantidad de estrellas, y dentro de las que se subirán al escenario están también Dwayne Johnson, Andrew Garfield, Florence Pugh, Nicole Kidman y Harrison Ford.

Meet your third slate of presenters for the 95th Oscars. Tune into ABC to watch the Oscars LIVE on Sunday, March 12th at 8e/5p! #Oscars95 pic.twitter.com/pn1RpeJbS1 — The Academy (@TheAcademy) March 9, 2023

¿Cuándo es la ceremonia de premiación de los Oscar 2023?

La 95º edición de los premios de la Academia tendrá lugar el próximo domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles y comenzará a las 21:00 horas (horario de Chile).

Luego del desastre del año pasado con las tres presentadoras, este año Jimmy Kimmel asumió el desafío de dirigir la ceremonia.

¿Dónde ver los Premios Oscar 2023 en vivo?

La transmisión de este gran evento de Hollywood será a través de las plataformas de TNT y HBO Max, quienes convocaran al público latino.

En el territorio nacional, CNN Chile será el canal encargado de presentar por nuestros televisores la ceremonia de los Oscar 2023.