¿Cuándo y a qué hora se estrena el cuarto capítulo de The Last of Us?

Un verdadero éxito fue el tercer episodio de The Last of Us, estrenado el pasado domingo 29 de enero, en donde se presentó la historia de amor entre Bill y Frank, y que dejó más de una lágrima entre los fanáticos.

Tras este arco argumental, la historia de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) continúa a bordo del vehículo que le deja Bill, con el cual buscan llegar al paradero de Tommy.

Según se vio en el adelanto entregado por HBO, en este cuarto capítulo se verá un enfrentamiento entre sobrevivientes, luego de que Joel y Ellie caigan en una trampa.

¿Cuándo y a qué hora ver el cuarto episodio de The Last of Us?

La serie estrenará el cuarto episodio este domingo 5 de febrero a las 23:00 horas.

¿Dónde ver la serie?

La historia, protagonizada por Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) se podrá ver mediante el canal de HBO, y también por su plataforma de streaming, HBO Max.

Tráiler