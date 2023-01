“Había una persona a la que valía la pena salvar”: historia de amor entre Bill y Frank conmovió a los fanáticos de The Last of Us

Como una de las “mejores historias de amor contadas” fue calificado el tercer episodio de la exitosa serie de HBO, The Last of Us, la cual se estrenó el pasado domingo.

Tal como se había anunciado, la producción presentó a dos importantes figuras de la trama, Bill y Frank, la cual, sin duda, cumplió a tope con las expectativas.

La historia continúa luego de que Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) siguieran su camino tras el sacrificio de Tess, instante en el que el protagonista le cuenta a su joven acompañante sobre su próximo paradero, donde viven Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett).

De ahí en más, la historia nos narra todo lo que vivieron ambos personajes desde el inicio de la historia como tal, en el año 2023, ahondando y profundizando en cada personaje.

La relación que llegan a formar tanto Bill y Frank no dejó a nadie indiferente, sobre todo con el final que la serie les dio a ambos. Si bien una minoría expresó sus quejas porque este episodio no se ajusta 100% a lo visto en el videojuego del mismo nombre, la gran mayoría de los espectadores valoró y apreció el cambio de rumbo, lo cual quedó reflejado en las redes sociales.

A continuación te dejamos las mejores reacciones y memes del tercer capítulo, y también el tráiler del cuarto capítulo, el cual se estrenará este domingo 5 de febrero.

Reacciones en redes

No puedo creer que un capítulo de una serie basada en un videojuego sobre un apocalipsis zombie haya contado una de las historias de amor más hermosas que he visto en mucho tiempo. Estoy destrozado. 🥹💔🥺#TheLastOfUs pic.twitter.com/suaFtKDKT2 — SETH NAIGT BELMONT (@SETHGATITO) January 30, 2023

Y entonces frank dijo: “iremos a la boutique, me comprarás ropa, te pondrás lo que yo diga, nos casaremos, comeremos una gran cena, bebemos y me llevarás a la cama”#TheLastOfUs #TheLastOfUsHBO pic.twitter.com/Td0XgZZpr8 — 𝐒𝐏𝐈𝐃𝐄𝐘. 🕸️🕷️ (@_pablorifa) January 30, 2023

Definitivamente esto me quebró.

Para muchos es solo una ventana, para mí es Bill y Frank viviendo eternamente felices.#TheLastOfUs pic.twitter.com/rx0EZEoazO — ❌ Mike El Demonio 😈🌳 (@Mike_Demonio) January 30, 2023

Sigo procesando el episodio de #TheLastOfUs 💔🥹 pic.twitter.com/zf1IJBOATT — 𐋀 QuidVacuo 𐋀 #AntManAndTheWaspQuantumania (@QuidVacuo) January 30, 2023

Este tercer ep de #TheLastOfUs realmente me tuvo asi durante su última cena pic.twitter.com/tluBu5v8IV — LURTO (@lurtoofficial) January 30, 2023

"Yo odiaba el mundo y me alegré cuando murieron todos. Pero estaba equivocado. Había una persona a la que valía la pena salvar. Fue lo que hice. Lo salvé. Y luego lo protegí". Un solo capítulo fue suficiente para que la historia de Frank y Bill me llegue al corazón. #TheLastOfUs pic.twitter.com/yVkvN7xGs8 — ᴀʀʏᴀ (@juegoofthrones) January 30, 2023

Tráiler cuarto capítulo