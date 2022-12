En un nuevo episodio de Urbanos, el cantante nacional Marcianeke dio a conocer parte de su trayectoria en la música y reveló algunos de sus deseos a futuro.

Matías Muñoz, que es su nombre real, recordó sus malos hábitos financieros al inicio de su carrera y admitió que derrochó dinero de más al adquirir tres autos de alta gama.

En ello, le contó a la animadora del espacio, María Luisa Godoy, que “estoy tratando de hacer buenas inversiones” y que piensa vender esos tres autos para “comprarme uno cero kilómetro, porque los otros eran usados”.

“Quiero tener mi propia empresa”

Sin embargo, una de las revelaciones que más llamó la atención acerca del cantante de ‘Dímelo Ma’ fue su confesión acerca del particular negocio que tiene en mente: “Quiero tener mi propia empresa”, aseguró.

“Perdón a los niños, primero que nada, pero van a crecer”, partió declarando para luego confesar entre risas: “Me gustaría ser dueño de un ‘putero’”, confesó.

El cantante comentó que “primero pensé en una barbería y contratar a amigos barberos, pero no sé…”, y al no estar convencido se decidió por comenzar con un night club.

“Yo soy exigente, no una cosa ordinaria”, señalo en cuanto al estándar que desea para su proyecto. Asimismo, resaltó que en los cabarets “no se puede grabar y no está permitido usar celulares” por lo que agregó que “la gente puede conocerte, pero no puede grabar”.

Por último, Marcianeke indicó que esta idea la quiere hacer negocio “porque últimamente a todos le está gustando pasarlo bien”.