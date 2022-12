“No he podido refugiarme en alguien”: Marcianeke rompe en lágrimas al hablar de su soledad

El protagonista del próximo episodio de Urbanos será Marcianeke. El programa de TVN que ya tuvo a Pailita, Polimá WestCoast y Pablo Chill-E en una conversión íntima con María Luisa Godoy, tendrá en esta ocasión al intérprete de hits como Ella me llama, Qué pasa y del tema que hizo a modo de desahogo Me quieren y me odian.

Una instancia en la que el artista nacional abrió su corazón, según se puede observar en el adelanto del capítulo. Y es que hubo un emotivo momento, que se dio luego de que la conductora del programa le preguntara sobre qué era lo que más le dolía. “No sé, trato de demostrar que estoy haciendo las hueás bien, siendo que no“, expresó.

“No me gusta mostrar que estoy mal, de hacerme la víctima (…) No le lloro a nadie, no me gusta mostrar que lloro (…) Nadie tiene que verme así, tengo que demostrar que estoy bien“, complementó después, en una entrevista en la que le cayeron varias lágrimas.

Se siente solo

Más adelante, el artista reflexionó sobre el lado b de su éxito. “No ha sido fácil (…) Es fome llegar a todo esto y sentirse vacío igual, por lo que uno ha pasado, lo que han dicho“, afirmó. Unas declaraciones que vienen después de que el artista aseguró que estaba en un proceso de desintoxicación, para dejar su adicción al tussi.

Además, de que previamente, en un diálogo con Diego González, el cantante también reveló que las letras de sus canciones iban a cambiar. “Ahora hemos tratado de cambiar las letras porque pa’ que vean que uno igual cambió. Que uno tuvo que pasar por eso nomás po, quizás pa’ darse cuenta, más que pa’…”, dijo en Urbanos a Prueba de CHV.

Finalmente, Marcianeke le habló a María Luisa Godoy de la soledad con la que ha vivido estos días. “Yo he estado solo en esto. En lo que es mentalmente no he podido refugiarme en alguien, poder decirle mis cosas, siempre me las guardo, pero llega un límite“, cerró.