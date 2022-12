“Me decían pollerudo”: Álvaro Carter revela que vivió hasta los 42 años con su mamá

El diputado Álvaro Carter (hermano del alcalde de La Florida) tuvo que cumplir 42 años para dejara de vivir en la casa de su mamá. El congresista independiente dejó de convivir con su progenitora para arrendar un departamento a 10 minutos de ella, en el que vive junto a su novia de hace 14 años y su hijo Diego de un año.

“Con mi hermano y mi mamá somos una especie de Barcelona. Jugamos de memoria. Mi hermano sabe qué me gusta, qué no. Mi mamá hasta el día de hoy me pregunta si tomé desayuno o no“, explicó Álvaro Carter, en conversación con LUN.

Más adelante, habló de la razón tras haberse quedado tantos años junto a su mamá. “¿Por qué no iba a querer estar con mi mamá y mi hermano? ¿Por qué iba a querer dejar de estar con mi mamá y hermano si no sentía la necesidad de hacerlo?“, afirmó el diputado, que perdió a su papá cuando tenía 15 años, a raíz de una leucemia.

El día en que dejó el hogar junto a su madre

Luego, el congresista reveló cómo fue el momento en el que le contó a su familia que dejaba la casa de su mamá. “Cuando les avisé que estaba viendo irme de la casa, se enojaron un poco. Sentí que hubo un sentimiento de molestia por parte de mi hermano. Pero es un paso que hay que dar”, aseguró.

“Ha sido un periodo difícil, pero creo que al final nos queremos más“, complementó después.

En la ocasión, también expuso que igualmente se queda varias noches junto a su mamá, y aprovecha también de ayudar a cuidar los dos hijos adoptivos de su hermano Rodolfo Carter. Y posteriormente, entregó algunas de las causas de por qué considera que se demoró mucho en salir de la casa de su madre.

“Justamente hoy hablaba con una persona en la mañana respecto a que me demoré en salir de la casa debido a la muerte de mi papá. A mí me hubiese gustado ser parte de las Fuerzas Armadas, pero era probable que me destinaran afuera. Y mi mamá me roba el corazón, es la mujer que más quiero en mi vida y no podía no estar con ella”, sostuvo.

“Empecé a envejecer y notaba que ella necesitaba estar con nosotros. Mi decisión pasó por un tema de cariño“, añadió.

Las consultas que le hacían por vivir con su mamá

Finalmente, se refirió a las preguntas incómodas que recibe por vivir hasta los 42 años con su mamá. “Siempre me ha dado lo mismo, porque jamás me sentí avergonzado. No tenía nada de malo. Colegas del Congreso incluso me decían ‘pollerudo’. Pero eso creo que es no entender la vida, porque el Chile de hoy cambió“, concluyó.

“Las familias son distintas. Se componen por abuelos, dos hombres, dos mujeres, a veces nietos y abuelos. Si no se es consciente de eso, tampoco se puede legislar bien“, remató.