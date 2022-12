La mañana de este lunes, en el matinal Mucho Gusto, la actriz Paulina Urrutia estableció una emotiva conversación con la animadora Karen Doggenweiler sobre el estado de salud de su esposo y periodista, Augusto Góngora, quien padece de Alzheimer y se encuentra postrado.

Ante la consulta de la animadora sobre el estado de salud de Góngora, la actriz aseguró que “Augusto está en una etapa donde su enfermedad está muy avanzada”.

En este sentido, detalló que “tuvo una crisis convulsiva compleja, esto es cuando ya el cerebro está siendo afectado en la corteza, que fue lo que más lo deterioró físicamente” y agregó que continúan los espasmos.

De igual forma, habló sobre los efectos de la enfermedad y si su marido aún la puede reconocer: “Es un reconocimiento bastante especial, porque yo creo que él claramente me siente, siente una diferencia, pero no soy la Pauli, a pesar de que todo el rato yo le digo quién soy, lo beso, lo toco (…) Esa cosa obviamente la siente, pero no es que sea yo”, contó.

“Tengo el cuidado del Augusto en un 100%”

Sobre los cuidados de su esposo, Urrutia describió que “tengo una manera única de tocarlo y soy la persona más cercana, tengo el cuidado del Augusto en un 100%, 24 horas” y que “ya no puedo hacerlo sola, requiero de ayuda”, indicando que cuenta con la ayuda de otra cuidadora que “me permite el aire que me permite trabajar”.

En tanto, la actriz profundizó en cómo maneja la relación con su esposo: “Yo lo sigo mirando a sus ojos. Cuando abre sus ojos, cuando me mira… no sé lo que verá, pero cuando abre los ojos, yo logro ver al mismo ser humano. Augusto no ha dejado de ser Augusto por estar casi postrado”, declaró.

“Cuando se para y por el miedo de no caerse me toma, la sensación es… nada, siento exactamente lo mismo que antes. Nosotros tenemos un registro que no es solamente la cabeza. Somos cuerpo, somos emociones”, compartió la actriz.

“Yo estoy profundamente agradecida de tener la oportunidad de amar como he amado y haber sido amada por Augusto. Todos los días hay miles de sensaciones que te vuelven a revivir eso, dime que eso no lo vives tú con tu marido todos los días”, le planteó Urrutia a Doggenweiler, provocando conmoción.