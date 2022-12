Jennifer Lopez reveló el especial mensaje que grabó en su anillo con Ben Affleck

Ben Affleck tiene un mensaje especial para Jennifer Lopez – y ella lo lleva a todas partes. En una nueva entrevista con Apple Music, la cantante de 53 años reveló que el interior de su anillo de compromiso lleva escrito las palabras “Not. Going. Anywhere” (No me iré a ninguna parte).

Lopez explicó que este mensaje tiene un emotivo significado “porque así es como firmaba sus correos electrónicos cuando empezamos a hablar de nuevo. En plan, no te preocupes, no me voy a ninguna parte”.

Antes de casarse en julio de este año, las estrellas reavivaron su romance en 2021, más de dos décadas después de que terminaron su compromiso.

Lopez reveló que las palabras estarán a la vista de todo el mundo, ya que también es el nombre de una de las canciones de su próximo álbum, This Is Me … Now.

La actriz de Marry Me también compartió que su marido, ganador de un Oscar, tenía la palabra “sing” inscrita en el interior de su primer anillo de compromiso, de 2004, que era un diamante rosa.

Nueva música en camino

El fin de semana, J.Lo anunció que This Is Me … Now, que es la continuación de This Is Me … Then de 2002, saldrá a la venta en 2023. Al igual que su predecesor, el disco documentará la vida en pareja de ella y Affleck. Esta vez, centrándose en el segundo acto de su romance.

“Ese álbum, This Is Me… Then, realmente capturó una época en la que me enamoré del amor de mi vida. Y simplemente, está todo ahí en el disco”, dijo la cantante de I’m Real. “Cada canción que escribimos, yo escribiendo Dear Ben, fue un momento tan especial en el tiempo para haber capturado”.

Lopez compartió que su marido ya escuchó el nuevo álbum y que le dio su sello de aprobación. “Le encanta ese álbum. Le encanta esa música. Se sabe todas las letras”, dijo. “También estuvo conmigo mientras lo creaba… Es mi mayor fan, lo cual es increíble”.

Una segunda oportunidad en el amor

Durante la conversación, Lopez admitió que su primera ruptura con Affleck le pasó factura en su proceso de composición. Sin embargo, ahora está más inspirada que nunca para hacer la música que le gusta.

“Ni siquiera interpretaría estos discos. Fue muy doloroso después de nuestra ruptura”, recuerda. “Una vez que cancelamos esa boda hace 20 años, fue la mayor angustia de mi vida, y sinceramente sentí que iba a morir”.

Y continuó: “Así que no hice música de la forma en que lo hice en 2002 hasta ahora… Eso me metió en una espiral durante los siguientes 18 años en los que no pude hacerlo bien. Pero ahora, 20 años después, tiene un final feliz. Es un final tan feliz que nunca pasaría en Hollywood”.

Jennifer Lopez compartió que una vez que reavivó su romance, la inspiración fluyó de nuevo hacia ella. “Lo mismo ocurrió, me sentí tan inspirada y tan sobrepasada por la emoción que [la música] salió de mí”, dijo.

Revisa la entrevista completa a continuación