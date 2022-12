“Contigo hago cosas que no hago con mis clientes”: Jordi Castell reveló su tórrido romance con escort

Jordi Castell hizo una sorprendente confesión en Tal Cual, programa de TV+ animado por Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela, donde es uno de los panelistas.

El fotógrafo reveló, ante la mirada atenta de sus compañeros, el tórrido romance que tuvo con un escort, luego de volver de un viaje por Estados Unidos.

“Lo conocí en un cumpleaños, en la casa de un amigo. Un cabro muy buen mozo. Yo estaba soltero, recién volviendo de vivir en Chicago”, contó.

Y agregó que “lo que más me gustó fue que nos presentaron y me dijo ‘¿cómo te llamas?’. Eso me ralló porque pensé ‘qué maravilla que no sepa quién soy'”.

Jordi Castell y su intensa relación

El también influencer comentó que, en el calor de la noche, le propuso al joven irse a su departamento. “Me dice ‘hay algo que tienes que saber: soy escort’”, confesó, expresando que de inmediato le dijo que, a él, no le cobraría.

“Estuvimos saliendo como tres semanas y tuvimos un romance”, indicó luego, haciendo hincapié en que igual le costó aquello de salir con alguien que se dedicaba al comercio sexual.

El rubio confesó que “una vez me dijo ‘contigo hago cosas que no hago con mis clientes'”, pero que él siempre puso “el freno de mano, porque dije ‘con él no puedo salir a la calle’. Me las puedo dar de muy moderno, pero se me sale lo cartucho”.

“Me daba nervio que viniera un cliente que lo viera conmigo”, manifestó el panelista, para luego dar cuenta de cómo terminó su affaire.

“Estábamos en mi casa un día como a las 6 de la tarde. Se había quedado a alojar la noche anterior y me dice que se tiene que ir. Le pregunté si se iba a trabajar y me dijo que sí… Me costó retomar después de eso, y empecé a chutearlo. Daba morbo hacerle gratis las cosas por las que él cobraba… no sé. Fue una época mía, bien salvaje. Ahora estoy tranquilo”, acotó.

Finalmente, Jordi mencionó que se lo encontró un par de veces tras el quiebre. “Él estudió ingeniería civil y le va regio, trabaja en una empresa, pero le gusta ser escort porque tiene clientes que viajan a Chile y le pagan mil dólares por el fin de semana… Desde el minuto uno fue bien decente y me advirtió que no iba a poder engancharme de él porque me iba a chocar la situación. Y así fue. Me duró 3 semanas y me chocó”, finalizó.