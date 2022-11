Ángeles Araya entregó detalles de su recuperación tras protagonizar complejo accidente: “Me despertaba del dolor”

La ex animadora de Tu Día, Ángeles Araya entregó algunos detalles de su estado de salud, luego de que sufriera una fractura de clavícula durante sus vacaciones en el extranjero.

En este contexto, la periodista contó cómo es que su pareja, el cirujano plástico Alex Elufí la cuida en su hogar. “En casa de herrero, cuchillo de palo, porque está tan acostumbrado, que para él es algo súper normal y yo soy lo más cobarde que hay. La cesárea era mi única cirugía” reveló en entrevista con LUN.

“Tenía que dormir sentada. Me despertaba del dolor, me tomaba los remedios y seguía dormitando. Todos me decían que aprovechara de descansar y yo amanecía más adolorida. Pasé dos semanas rígida y todavía no puedo dormir apoyando el lado izquierdo”, agregó Araya.

El futuro de Ángeles Araya en tv

“Ahora siento el brazo, pero me queda una sensación de cosquilleo, como de corriente, pero me dijeron que era normal hasta los tres meses. No perdí la movilidad, aunque no he ido a los controles por falta de tiempo, porque por esto se atrasaron las grabaciones de dos programas que estoy haciendo”, explicó, denotando emoción tras el debut de Café Social, espacio que comparte junto a Sergio Lagos en Canal 13C.

“He estado trabajando incluso los fines de semana”, sentenció, haciendo énfasis en el programa Conexión única, el nuevo espacio dedicado a las mascotas que animará en la casa televisiva.