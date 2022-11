“Solo sirve para juntar suciedad”: hombre se hace viral tras quitarse el ombligo

Un joven argentino tomó una radical decisión y se quitó quirúrgicamente el ombligo, volviéndose viral en TikTok.

¿La razón? Le parece que el ombligo no hace nada más que acumular suciedad. Y aunque ciertamente no tiene una función en el cuerpo después del parto, a la mayoría de las personas no les molesta. Es más, el ombligo puede ser utilizado para realizar algunas cirugías en el abdomen sin dejar una cicatriz.

A través de su cuenta en la red social, Ezequiel compartió el antes y después de una cirugía plástica. Primero se puede ver su ombligo con las características marcas previas a una incisión, y luego una serie de puntos donde antes estaba.

“Cuando pensás que el ombligo sirve para juntar suciedad”, escribió al inicio del video viral, en donde se ve la cicatriz en donde cortaron su piel para quitárselo.

El procedimiento fue hecho por un modificador corporal. A un día de su publicación, el video cuenta con más de 2,5 millones de reproducciones y 150 mil “me gusta”.

“En vez de obligo, una cicatriz tipo cesárea”, “bloqueo la conexión con la mamá”, “ahora van a pensar que sos un clon”, o “la definición grafica de “lo hice porque estaba aburrido””, son algunos de los comentarios que recibió en redes sociales.