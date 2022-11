Jay Leno es hospitalizado con quemaduras faciales “graves” después de que su auto se incendiara

El presentador Jay Leno fue trasladado al hospital después de que uno de sus autos de colección estallara en llamas el domingo. El incendio dejó al comediante con quemaduras graves en la cara.

El incendio de gas se produjo en el garage de Los Ángeles, donde Jay Leno guarda su preciada colección de autos de época. Las llamas quemaron el lado izquierdo de la cara de Leno, pero afortunadamente no alcanzaron su ojo ni su oreja, según informaron fuentes anónimas a TMZ.

“Tengo algunas quemaduras graves por un incendio de gasolina. Estoy bien. Solo necesito una o dos semanas para recuperarme“, dijo Leno en un comunicado.

Leno, de 72 años, fue trasladado al Centro de Quemados Grossman, donde se está recuperando de sus heridas. “Gracias a Dios, Jay está bien”, dijo su agente por correo electrónico el lunes por la tarde a The Daily Beast.

Leno debió cancelar todos sus compromisos de la semana, incluyendo una aparición en la conferencia The Financial Brand el domingo pasado. “¡Su familia no pudo darnos muchos detalles, pero hubo una emergencia médica muy grave que le impide a Jay viajar”, dijeron los organizadores de la conferencia en un correo electrónico a los asistentes obtenido por Yahoo! “Todo lo que sabemos es que está vivo, así que nuestras oraciones están con él y su familia esta noche”.