Clash at the Castle: cuándo, a qué hora y cómo ver el próximo evento de WWE

Este sábado 3 de septiembre, WWE realizará el evento Clash at the Castle, el cual se llevará a cabo en Europa, específicamente en Cardiff, Gales.

Sobre este evento recaen todas las miradas de los fanáticos y seguidores de la lucha libre, debido a las altas expectativas que se tienen con Triple H al mando de la compañía.

El evento de WWE se llevará a cabo este sábado 3 de septiembre, y comenzará a contar de las 13:00 horas.

En el caso del kickoff, este iniciará una hora antes del evento.

El kickoff del show, que comenzará a las 12:00 horas, se transmitirá a través de WWE Network, Peacock y las redes sociales de WWE, que incluyen Youtube.

Mientras que el evento como tal se podrá ver por WWE Network, Peacock.

Hace unas semanas se hizo oficial la llegada del contenido de WWE a la plataforma Star+. Sin embargo, este tipo de eventos exclusivos no serán transmitidos por el servicio de streaming.

