Pedro Alonso y su visita a Chile: “Me ha sorprendido que me siento más en Europa que en Latinoamérica”

Este lunes, en el estreno de País ADN, Aldo Schiappacasse e Isabel Tolosa conversaron con Pedro Alonso, actor español conocido por su rol de “Berlín” en “La Casa de Papel”, quien se encuentra en el país realizando una serie de charlas y dando a conocer su novela: “Libro de Filipo”.

“Vengo a conocer Chile, a tener un primer encuentro con la cultura y el 03 (de agosto), en el Teatro Oriente lo voy a contar todo y mañana 02 (de agosto) voy a presentar “Libro de Filipo””, expresó el actor.

Sobre esta publicación, Pedro Alonso explicó que es “es la segunda que escribo y la primera que he publicado hace dos años en Europa y que tiene que ver con uno de mis intereses más directos. Es un proyecto pequeño, que me toca muy directamente”.

“Es la historia de un soldado italiano en tiempos del imperio viaja a oriente, conoce al líder de una banda rebelde y le cambia la vida”, agregó.

Un libro gracias a una regresión

De ese modo, el actor precisó que en este texto cuenta cómo llegó a esa historia, ya que todo partió con una regresión.

“Mi pareja, Tatiana Djordjevic, hace terapias regresivas y me planteó hacerlo, me dio curiosidad y estuve unas dos horas donde accedí a la vida de Filipo. Yo era él, lo viví en primera persona y transcribí lo que me iba pasando”, detalló.

“Fue monumental, tenía pensado escribir algo corto, pero eso se fue desarrollando. Hice tres regresiones más, hice el mapa de esta persona que fui en esa otra vida y eso ha acabado conformado el libro”, complementó.

En cuanto a sus charlas, Pablo Alonso manifestó: “Cuando digo contarlo todo, lo que quiero transmitir es que estoy abierto a compartir mi experiencia con toda la honestidad. Vivimos en un mundo donde todo es ruido, es opinión y yo creo que mejor que tener opiniones erradas, a mí me interesan mucho más las conversaciones que me invitan a hacerse preguntas, que nos hagan encontrar vías más saludables para vivir la vida”.

Una visión de Chile

Finalmente, Pedro Alonso analizó su estadía en Chile y dijo: “Me ha sorprendido que me siento más en Europa que en Latinoamérica. Vengo de México, que adoro, en donde dirigí una película y de pronto bajo y veo que la luz cambia, me ha sorprendido que podría estar en ciudades de Europa o incluso de España”.

Bajo esa arista, el actor se refirió al momento político que vive el país de cara al plebiscito de nueva Constitución y reflexionó: “Vivimos en un mundo muy congestionado, muy crispado, muy decepcionado con los modelos de las últimas generaciones y si esto sirve para que nos planteamos cómo desmotar y el coche y volverlo a montar, cómo debe ser el caso de una Constitución, pero si eso es para seguir tirándonos piedras los unos con los otros, vamos a volver al mismo bucle, que a mí me tiene cansadísimo”.