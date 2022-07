Mujer que denunció a Camila Recabarren reacciona tras sus declaraciones: “Me dejaste sin casa”

Luego de que el domingo 24 la antigua arrendataria de Camila Recabarren, la acusara de deberle dinero y dejar en mal estado su departamento en Estados Unidos, la modelo dio el martes su versión de los hechos. La ex Miss Chile dio detalles de su vida en Norteamérica y negó que no haya pagado el arriendo.

“El daño por una discusión tan grande como la que ocasionó esta mujer frente a mi hija, llevando personas armadas al departamento fue caótico, pero estamos acá acompañándola, llenita de amor. Familia está todo bien yo no entro en el juego de nadie a estas alturas. Ni de gente que le molesta verme realizada y calmada a pesar de todo“, comunicó la modelo, a través de una publicación en la red social.

La respuesta de su ex arrendataria

Ante las declaraciones de Camila Recabarren, Daniela, la mujer que la denunció públicamente, volvió a arremeter en su contra.

“Sí, yo opino lo mismo que tú. ¡Personas ‘barzas’ que hablan mierdas! Y claro, tu vida es bonita. La pintas de colores como todos tratamos de vivirla. Sí, hablé mal de ti… Créeme que fue un desahogo de rabia por dejarme todo este problema a mí sola monetariamente. Es mucha plata para mí sola. Y sí, gritamos las dos. Aquí no eres víctima. Tú no eres piola Camila“, escribió Daniela.

Luego pasó a detallar su enojo con la modelo. “Me descargué contigo de esa forma porque me dejaste sin casa. Después de toda la rabia que sentía. Me dejaron hecho mierda. Tirada, llorando, tuve que pelear con todos por plata. Desde el Bastián para abajo. No porque habían reglas en la casa yo era mala. Los dejé en la casa solos“, reclamó la ex arrendataria de Recabarren.

Y después prosiguió: “Dejaron todo en mal estado y se fueron. Me dejaron con una deuda gigante, que me va a costar pagar y aún tengo que enfrentar. Ustedes tres son unos ‘barzas’, más la gente que opina sin saber (…) Tengo otro video, el día que llegué a sacar al Bastián de la casa. Tu espantada y defendiendo lo indefendible, que es un no pago de arriendo”.

“Veo un poquito de racismo tuyo”

Posteriormente Daniela se refirió a las acusaciones de la ex Miss Chile, sobre que fue con gente armada. “Camila es absurdo que digas que, mis amigos con los que salgo a bailar afrobeats todos los martes y son bailarines afroamericanos, llegaron armados. No sé tú pero yo veo un poquito de racismo tuyo porque son grandes y afroamericanos”, replicó.

Y tras ello, agregó: “El Bastián me tenía toda amenazada por Whatsapp. Ni a palos llegaba sola“.

Finalmente, antes ponerle punto final a su declaración, le dedicó unas palabras a quienes dicen que denunció públicamente a la modelo por fama. “Aquí nadie busca una pseudo fama como dicen por ahí. Y como dije, nunca pensé que iba a explotar tanto esto. Pero con que paguen está bien“, concluyó.