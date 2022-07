Denuncian a Camila Recabarren por supuestamente no pagar el arriendo de una casa

Este domingo 24 de julio se viralizó un video en el que la usuaria Dani López Ojeda denuncia a Camila Recabarren por supuestamente no pagar el arriendo durante su alojamiento en su casa en Estados Unidos. La mujer además le acusa de no pagar el agua, la luz ni el gas, y también, de previo a dejar el inmueble, dejar presuntamente todo destruido y sucio.

“Rata, se fue sin pagar el arriendo y dejó el departamento todo sucio. Quebró cosas, dejó cosas en mal estado. La terrible Miss Chile (…) No pagó el arriendo. Se fue como rata sin pagar 1300 dólares. No pagó agua ni luz ni gas. Y dice que no tiene plata por qué tiene hija. La loca no tiene ni para comer“, acusó Dani López, en una publicación en la que también subió un video de la modelo.

Y luego prosiguió con su denuncia contra la Miss Chile 2012. “Fuma todo el día. Se droga con hongos, y estando con su hija presente. Con suerte tiene para comprarle un yogurt a su hija. Cuantas veces te salvé el almuerzo, el desayuno y más… porque estabas pata. No eres hippie… Eres floja, dejaste el departamento asqueroso y mi pieza toda sucia“, reclamó.

Incluso afirmó que la modelo la reportó ante la policía

La usuaria de Instagram no se quedó ahí, ya que luego contó un episodio en el que supuestamente Camila Recabarren la acusó ante la policía. “Y más encima me hizo un reporte ella a mí, con la policía. Porque ella dice que le robaron en este casa un bolso azul. Porque la gente inventa mierdas para quedar de víctima“, relató.

Según la denunciante, el 5 de julio la ex panelista de La mañana debería haberle pagado todo lo que adeuda. Una acusación ante la que ADN intentó contactar a Camila Recabarren sin éxito hasta el termino de la nota.

Vale acotar, que la modelo cerró redes sociales y al parecer incluso cambió de número telefónico tras irse al extranjero con su hija.