Paul Sorvino, actor de “Buenos muchachos”, fallece a los 83 años en Indiana

Una sensible pérdida se confirmó este lunes para el mundo del espectáculo. Se trata del famoso actor italoamericano Paul Sorvino, que a los 83 años falleció en el estado de Indiana en Estados Unidos debido a causas naturales.

La noticia fue advertida por su agente Roger Neal según constata el medio Deadline, deceso que se suma a los de los otros actores de la película de Martin Scorsese “Buenos muchachos”, Ray Liotta y Tony Sirico.

La esposa del actor, Dee Dee Sorvino, se descargó en redes sociales: “Estoy completamente devastada. El amor de mi vida y el hombre más maravilloso que jamás haya existido se ha ido. Tengo el corazón partido”.

El artista, nacido en 1939 en Brooklyn, Nueva York, comenzó su carrera como cantante antes de convertirse en el famoso actor por excelencia de producciones policiales, en las cuales usualmente encarnaba a gángsters y mafiosos.

Entre los principales proyectos de cine y televisión para los cuales trabajó Sorvino se encuentran el musical Bajour (Broadway, 1964), Where’s poppa? (1970), The panic in Needle Park (la película debut de Al Pacino, 1971), Reds (1981), Nixon (1995) y Romeo+Julieta (1996).

Pero los papeles más conocidos del actor son, sin duda, el del sargento Frank Cerreta en la segunda y la tercera temporada de Law & Order y el del mafioso Frank Costello en la serie Godfather of Harlem.

Entre los trabajos que llevó a cabo como director destacan la comedia The trouble with Cali -protagonizada por él mismo y escrita por una de sus hijas, Amanda-, That championship season y un par de episodios de la serie de televisión That’s Life.