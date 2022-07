Shonka Dukureh, cantante y actriz que interpretó a Willie Mae “Big Mama” Thornton en la cinta recién estrenada, Elvis, fallecío durante la mañana del jueves 21 de julio, según lo que constató la policía de Nashville.

A partir de lo que estipuló el medio TMZ, la actriz fue hallada muerta en su domicilio de Nashville, lugar que compartía con sus dos hijos pequeños, siendo uno de los menores quien la encontró.

“Fue uno de los niños pequeños de Shonka quien la encontró… la niña corrió para alertar a un vecino, quien llamó al 911 alrededor de las 9:30 a.m”, detalló TMZ.

Asimismo, la policía de la localidad explicó que no había evidencia de un acto criminal.

Shonka Dukureh y Elvis

La cantante de R&B interpretó a Thornton, una cantante de R&B, que fue la primera artista en grabar la canción Hound Dog, la que luego se popularizó gracias a Elvis Presley.

Además de participar de la banda sonora de la película de Baz Luhrmann, Dukureh fue parte del videoclip de la canción Vegas de Doja Cat, además, de actuar junto a la intérprete de Need to know durante el festival de música de Coachella en abril.

En una entrevista que compartió Shonka Dukureh en su cuenta de Instagram, la actriz reflexionó sobre su papel en Elvis, indicando que “la gratitud es donde vivo porque mi bisabuela, mi abuela, mi mamá, mi familia me modelaron y me inculcaron. No es un postura de hacer menos que o de raspar las migajas, sino que reconoce que las cosas buenas no son una garantía y cuando las encontramos, agradecimiento, agradecimiento es lo mínimo que podemos expresar”.