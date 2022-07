“¿Tengo cara de Apruebo? No, cero”: Cristián de la Fuente habla del plebiscito en live desde EE. UU.

Hace días que Cristián de la Fuente se fue a Estados Unidos. El actor chileno se encuentra en Los Ángeles, California, mientras graba para una producción de la que asegura que no puede dar más información. Y fue desde su camerino móvil en el set de grabación, en el que el también modelo quiso realizar un live. Transmisión en la que habló del plebiscito del 4 de septiembre.

En la ocasión y tres ser saludado por un seguidor mexicano, Cristián de la Fuente también contó que además tiene un proyecto México, que lo llevará a cabo en el estado de Guadalajara a fines de agosto. Así inició la transmisión en Instagram, hasta que vio que un compatriota se hizo presente en el chat del live.

“Me gusta ver chilenos y banderas chilenas. ¡Eso! ¡Viva Chile, mierda!“, expresó el actor, contento por hallar a gente de su país entre quienes visualizaban su transmisión a través de la red social.

“Tenemos que luchar”

Justamente fue otro chileno el que le preguntó acerca de si vendrá a votar el 4 de septiembre para el plebiscito sobre la propuesta de nueva Constitución.

“Por supuesto. Bueno, de hecho llego mucho antes. Llego el 1 de agosto, mi idea es estar todo agosto en Chile y a fines de agosto me voy a hacer este proyecto en México. Y tengo viaje para el 3 de septiembre y aterrizar en Santiago de Chile el 4 de septiembre para ir a votar”, respondió el ex animador de Cabaret burlesque.

Tras ello y después la demostración de cariño de los seguidores mexicanos, un fan chileno apareció en los comentarios para recordar que Cristián de la Fuente es su compatriota. El actor lo reafirmó, y luego de expresar que igualmente siente mucho cariño por México, dijo: “Obviamente soy chileno. Ese es mi país, mi bandera, por el que tenemos que luchar“.

Finalmente, tras ser llamado por trabajadores de la producción en la que se encuentra y señalar que no puede mostrar sus alrededores ni a otros actores, se despidió, no sin antes leer a un seguidor que escribió “Rechazo”. Una opción que el actor ha apoyado activamente. “Sí pues, si qué más vamos a votar (…) ¿Tengo cara de Apruebo? No, cero“, comentó al respecto antes de irse.