¿Por qué Pollo Valdivia se ausentó el miércoles de su programa “Toc Show”?

Difíciles días se viven en el matrimonio Valdivia Conserva. El diagnóstico en el que le hallaron cáncer de mamas a Claudia Conserva cambió drásticamente la situación de la pareja. De encontrarse cada uno feliz en sus respectivos proyectos televisivos, ahora la animadora está totalmente dedicada a enfrentar su enfermedad y su marido a acompañarla.

Producto del cáncer de su esposa, Juan Carlos “Pollo” Valdivia se tuvo que ausentar durante dos semanas de su programa Toc Show, días en los que fue reemplazado por su compañero de labores, Felipe Vidal. En su regreso, tras varios días sin conducir el espacio televisivo, realizó una emotiva editorial que se la dedicó a Claudia.

“El tema es que estoy de vuelta, especialmente porque es necesario. Sí, me refiero a mi mujer. Ella está recuperándose, esa es la verdad, está dando la batalla, una lucha importante por su salud. Y hay que seguir“, dijo en su regreso a TV+.

Luego, el Pollo señaló: “Tengo muchas cosas que contar, en la medida de que la emoción lo permita y que además mis compañeros de trabajo que están aquí presente me ayuden a sacar adelante el programa“. Episodio del programa en el que también agradeció por todo el apoyo que ha recibido él y su esposa. “Insisto, se agradece mucho“, afirmó.

¿Qué pasará con la permanencia del Pollo Valdivia en Toc Show?

A causa del cáncer de su esposa, Claudia Conserva, Juan Carlos Valdivia tenderá a ausentarse de algunos episodios de su programa en TV+. El exconductor de Pollo en Conserva no estuvo presente en la emisión de este miércoles debido a que dedicó ese día a acompañar a la exconductora de Buenos días a todos en el tratamiento de su enfermedad.

Esto fue anunciado en el episodio anterior de Toc Show, en el que indicó que no podrá estar presente el miércoles en el canal y que en su lugar Felipe Vidal conduciría el programa. “Mañana no puedo, vuelvo pasado mañana. Me toca acompañar a mi mujer“, expuso.

De esa manera, ha dado a entender que su presencia en el espacio de TV+ será intermitente, a medida de que los exámenes y tratamientos de su esposa, coincidan con su trabajo. Esto a raíz de que Pollo Valdivia se comprometió a acompañar a Claudia Conserva en todo momento.