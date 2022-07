Pero con Respeto: Blanquita Nieves recibió una propuesta indecente

En la jornada estelar de este miércoles 14 de julio tuvo lugar una nueva emisión de Pero con Respeto por las pantallas de Chilevisión. Este es el late show que conduce Julio César Rodríguez.

En esta oportunidad, la invitada especial fue la bailarina Francesca Cigna, mejor conocida como Blanquita Nieves. La artista es una de las más queridas de la pantalla chica en Chile.

Blanquita Nieves hizo varias revelaciones en Pero con Respeto, sin embargo, una confesión en particular llamo la atención de Julio César Rodríguez.

La confesión de Blanquita Nieves

Todo comenzó cuando Julio César Rodríguez le consultó a Blanquita Nieves en Pero con Respeto si había recibido alguna propuesta indecente en su carrera. Lejos de esquivar la pregunta, la ex Morandé con Compañía dijo que sí y lo contó todo. Esto ocurrió cuando se encontraba en su mejor momento televisivo.

“Sí, es divertido. Pero no fue directo. Como a través de un intermediario. Parece que era un personaje de hartas lucas“, inició Blanquita en su relato dejando a JC con la boca abierta.

Luego, confesó que “no tengo idea quién es. Ni siquiera le vi la cara. Me dijeron a tal persona le gustaría tener una cita contigo a cambio de un Mercedes“.

En respuesta, Julio César dijo con el humor que le caracteriza: “Pero, ¿quién es? para llamarlo altiro”. Ella no dudó en seguirle el juego: “Así que bueno, aquí tengo mi Mercedes estacionado“.

También, reveló en pleno programa que rechazó la propuesta: “Me dijeron que era anónimo, bajo perfil. Me sorprendió un poco, lo encontré divertido, pero dije no, lo siento, muchas gracias”.