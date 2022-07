El actor Cristián de la Fuente en las últimas semanas ha sido el protagonista de diferentes polémicas. Solo hace poco días fue trending topic en Twitter debido a los dichos que realizó en el programa Sin Filtros, cuando otro de los panelistas habló de los privilegios de quienes están por el Rechazo.

Por referirse a esta opinión del abogado Fabian Puelma, el actor ha estado bajo constantes cuestionamientos. En el espacio conducido por Gonzalo Feito, el modelo aseguró que no posee “privilegios” e incluso dio polémicas declaraciones contra quienes, según él, quieren todo sin trabajar. Por ello, en respuesta hasta se filtró que estudiaba en The Grange School.

Su colaboración con el entonces ministro Cruz-Coke

Esta vez, el expresentador televisivo de Cabaret burlesque volvió a enfrascarse en una discusión. Ahora con una usuaria de Instagram. Esto luego de que ella compartiera un documento sobre una colaboración del actor que residió en Miami, en el que se deja constancia de su colaboración con el Ministerio de las Culturas cuando quien lideraba aquella cartera, era su amigo Luciano Cruz-Coke.

“Cristián de la Fuente, el símbolo del esfuerzo y la meritocracia chilena, fue promotor de la cultura nacional en EE. UU. gracias al talentoso actor y ministro Luciano Cruz-Coke, quien además es su amigo personal“, denunció la internauta.

Y la respuesta del productor de cine no se hizo esperar. “No sé si leíste el Artículo Segundo donde dice que trabajé ad-honorem. Si no sabes lo que significa eso, quiere decir que trabajé gratis“, arremetió contra la usuaria de Instagram.

Y no se quedó ahí. En vez de conformarse con solo replicarle la internauta, también aprovechó de criticar al actual gobierno del Presidente Boric. “¿Cuánta gente trabaja en este gobierno gratis, solo por amor a su país?“, remató.

