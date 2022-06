Paola Berlin acusa que la malinterpretaron: “El problema es más bien de ustedes”

Un difícil día lunes tuvo la conductora radial, Paola Berlin, luego de referirse al cierre temporal de un local comercial del Parque Arauco. Este negocio tenía suspendida su atención debido a la hora de almuerzo de sus trabajadores, lo que provocó que la periodista criticara al mall porque no se cubrieran debidamente los turnos.

“Hola Parque Arauco, ¿Qué onda esto?“, comentó Berlin en Twitter, para luego subir una foto del local comercial que tenía puesto un cartel que decía: “Hora de colación”. Producto de aquello, muchos twitteros empezaron a cuestionar a la también abogada de la Universidad Católica, tras pensar que ella había cuestionado el descanso que por derecho tienen los trabajadores.

“¡Un trabajador en hora de colación!“, respondió Natalia Valdebenito. “La mala costumbre de almorzar, que horror. No piensan en sus clientes, oye“, contestó otro usuario. E incluso, el gobierno, a través de la Trabejita del Ministerio del Trabajo, se refirió al tweet de la comunicadora de Radio Infinita.

“Hola, Paula, puede ser que haya habido menos personas trabajando el día de hoy y quien estaba atendiendo debió temporalmente cerrar para alimentarse. Siempre los derechos laborales, como el tener tiempo para colación (Art. 34 del Código del Trabajo) deben ser privilegiados. Saludos”, explicó Trabejita.

Paola Berlin acusa que la malinterpretaron

La periodista de Radio Infinita recibió varios comentarios hostiles a raíz de su queja, ante lo que ella manifestó que no la habían entendido.

“Me llama tanto la atención la cantidad de gente explicándome gentilmente (?) que existen los derechos laborales… Los conozco y les cuento que no se inventaron ayer. Y sin embargo, en malls las tiendas no cierran (¿O no se habían fijado?). ¿Saben cómo? ¡Hay turnos!“, sostuvo la comunicadora.

Finalmente, Paola Berlin criticó que siempre se busque cuestionar y dejar mal al otro. “Si ustedes siempre van a hacer la interpretación que supone que la que está al frente es tarada (no entiende 3 palabras sencillas en castellano) o es una sicópata esclavista (porque no le reconoce derecho a alguien a alimentarse) el problema es más bien de ustedes. Eso. Buena semana corta”, cerró.