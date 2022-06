Un día de rabia recientemente tuvo que soportar Helhue Sukni tras que le fuera mal en una emergencia con su papá. Producto de un grave malestar de su progenitor, la abogada llamó a la Unidad Coronaria Móvil, a la que contrató hace años, pero no tuvo el resultado esperado.

Ella denunció en un video subido a su Instagram, que tras contactarse con el servicio médico, pasaron las horas sin que llegaran. E incluso, cuando les exigió las explicaciones por la demora, le cortaron. Todo esto provocó la furia de la profesional del Derecho, que hasta amenazó al dueño de la Unidad Coronaria Móvil.

La denuncia de Helhue contra el servicio médico

“Este video va dirigido para que no contraten la Unidad Coronaria Móvil. Les voy a contar algo que encuentro ya de lo malo, de lo peor. Hijos de pu… El dueño, mira concha…, vos eres el dueño de la Unidad Coronaria Móvil. Le pasa algo a mi papá, hue… te voy a ir yo a matar, ¿Escuchaste? Llamé a las 2:30 de la tarde, a las 4:10 todavía no mandan una ambulancia”, reclamó la “Tía Helhue”.

La abogada prosiguió con su queja pública y mostrándose cada vez más enojada. “Le subió a 20 de presión. Mi papá tiene 3 bypass, un marcapasos. Pago 40 lucas todos los meses, desde el 2018 he ocupado la hue… dos veces“, prosiguió con su denuncia.

Para finalizar, enfocó sus reclamos contra las trabajadoras del call center, quienes le cortaban el teléfono. “Y saben lo que hacen las hijas de pu… que atienden, las hue… ¡Me cortan, malditas! ‘No tenemos gente para poder mandar’, me dicen. Y me cortan las… ¡Malditas!“, cerró Helhue Sukni.

El video en tan solo un día ha acumulado más de 36.575 Me gusta, además de varios comentarios a favor de la influencer leguleya. Entre estos últimos, uno de la comediante Botota Fox, que escribió: “¡Eso es carácter! Mis mejores energías para tu viejito”.

Revisa acá el video del reclamo de Helhue Sukni: