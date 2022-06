Carla Ballero reveló que cambió por sus hijos: “Son el motor de mi vida”

Carla Ballero fue recientemente invitada al late Síganme Los Buenos, que se emite en el canal Vive y que es conducido por Julio César Rodríguez. En ese espacio habló sobre lo difícil que ha sido para ella este último tiempo y como en dos años logró tener un proceso que le ayudó a cambiar.

“Viví un tema personal muy, muy fuerte, muy heavy. Tuve un proceso bien duro, pero de crecimiento grande, obligado. Así que fue un cambio rotundo en mi vida. Y hoy día me siento orgullosa de haberlo vivido y estoy bien, gracias a Dios”, contó la ex chica de Morandé con Compañía.

Durante la década anterior la modelo vivió serios problemas producto de, según ella, un padecimiento psiquiátrico. En el 2016 fue detenida por robar en el Portal La Dehesa, y tres años más tarde, en el 2019, reveló que tras ese episodio en el que fue formalizada, intentó suicidarse y que no le resultó.

La importancia de sus tres retoños

La presentadora televisiva -a sus 44 años- es madre de tres hijos, quienes tuvieron un papel fundamental en la transformación que vivió. “Hubo que hacer un clic y mi familia prendió las alarmas y me ayudaron, me rescataron. (…) Por eso hubo un cambio. Mis hijos también. Por eso somos una familia muy distinta y están súper orgullosos de su mamá“, explicó.

Y luego la también actriz agregó: “No sé qué haría sin mis hijos. Son el motor de mi vida. Son todo. No existe un amor mayor ni algo más importante“. Y para luego confirmar que fue por sus tres niños que ella logró salir adelante. “Absolutamente por ellos. Y ya después absolutamente por mí, porque para mantenerte en el tiempo bien, tienes que hacerlo por ti“, afirmó.

“Lo que sé que es lo mejor para mí y que me va a hacer bien, de ahí me agarro y me quedo. Ahí me levanté. Por lo mismo, hoy estoy donde estoy y he llegado donde he llegado como mujer y como mamá. Y estoy en una situación tan tranquila, cosa que nunca había tenido”, cerró.