Una verdadera polémica protagonizó el defensor de La Roja y del Bologna de Italia Gary Medel durante la noche del jueves 26 de mayo, luego de que la autoridad sanitaria no lo dejara ingresar al concierto de Karol G, en el Movistar Arena, por no contar con su Pase de Movilidad habilitado.

Por este motivo, el “Pitbull” no pudo acceder al recinto a ver a la “Bichota”, lo cual provocó su malestar contra los funcionarios. Sus dichos quedaron registrados en un live de Instagram, lo cual generó repudió en redes sociales, y que terminaron con Medel pidiendo disculpas.

“Esas cosas…”

En las últimas horas, la periodista y esposa de Gary Medel, Cristina Morales, abordó la polémica que involucró al futbolista nacional en sus redes sociales.

Tras ser consultada sobre si le dijo algo tras el encontrón del “Pitbull” con la seremi de Salud, Morales sostuvo que “esas cosas quedan en casa. Se felicita en público y se corrige en privado“.

Pero Cristina Morales no solo se refirió a las polémicas de su esposo, si no también a su futuro y un eventual regreso a Chile. “¿La verdad? difícil… a uno no le gusta ir a sitios donde no fue feliz. Yo tuve malas experiencias las veces que estuve, entonces no me motivo a ir (no lo digo por la gente eh)”, sostuvo.

No obstante, y a pesar de su negativa de pisar territorio nacional, la periodista e influencer sostuvo que Medel igualmente podría volver a Universidad Católica. “¿Acaso piensan que soy su madre? El trabajo es trabajo, que vaya donde tenga que ir ¿no?“, cerró.

¿Volverá el “Pitbull” a la precordillera?