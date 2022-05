Pampita se incomodó luego que le preguntaran si todavía es amiga de la polola de Benjamín Vicuña

Hace unos días volvió a saberse de Pampita luego que se refiriera a las críticas de China Suárez hacia Benjamín Vicuña en su rol como padre. “Yo siempre pienso ‘no quiero que los chicos lean tal cosa’. Quiero que el día de mañana, si googlean, no encuentren nada. (…) Yo no hablé mal de su papá, o no dije algo feo“, declaró la modelo oriunda de La Pampa a Los ángeles de la mañana.

Un regreso mediático que inmediatamente aprovecharon los periodistas del país vecino para preguntarle sobre cómo está su relación con la actual pareja de Vicuña. Esto a raíz de que Eli Sulichin, la polola del actor, llegó a su vida debido a su cercanía con Pampita. Las dos eran amigas antes de que el actor chileno le robara el corazón.

Fue un notero del programa Implacables quien primero le consultó a Carolina “Pampita” Ardohain sobre cómo están las cosas con su expareja y su amiga Sulichin. “Siempre está todo muy bien (con el actor chileno). Y siempre poniendo a los chicos en primer lugar (los hijos que tiene con Vicuña), para todo”, contestó la también actriz trasandina.

Se incomodó con la interrogación

Sin embargo, el reportero insistió con sus preguntas sobre el estado de su amistad con la polola de Benjamín Vicuña, hasta que Pampita mostró su incomodidad con la interrogación de la que era blanco. “Yo soy muy cuidadosa (…) las cosas de la familia es mejor no hacerlas públicas“, respondió la modelo.

No obstante, seguía sin contentar al entrevistador. Y él nuevamente insistió, pero la respuesta de ella ahora fue terminante. “No me hagan hablar a mí. Yo prefiero no decir nada de ella“, cerró Pampita.