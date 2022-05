CM Punk vuelve a la gloria tras coronarse campeón mundial de AEW

La noche del domingo se llevó a cabo el evento Double or Nothing de All Elite Wrestling (AEW), donde el icónico luchador CM Punk volvió a coronarse campeón mundial, esta vez fuera de WWE.

El T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, fue el escenario elegido para la noche, donde la victoria de Hookhausen ante Tony Nese y Mark Sterling le dieron el vamos al evento.

Una de las luchas más esperadas y no por lo que podría suceder en el ring, sino más bien por lo que ocurría fuera de este, fue la que siguió en la noche con el combate entre Wardlow y MJF, donde este último fue derrotado en un squash. En tanto, en una de las mejores luchas de la noche, The Hardys derrotaron a los Young Bucks, duelo que tuvo grandes spots en el cuadrilátero.

Jade Cargill retuvo el campeonato TBS ante Anna Jay, mientras que House of Black derrotó a Death Triangle. Adam Cole se quedó con el Owen Hart Foundation Tournament tras vencer a Samoa Joe en una buena lucha, al igual que Britt Baker, quien derrotó a Ruby Soho.

Scorpio Sky, Ethan Page y Paige VanZant derrotaron a Frankie Kazarian, Sammy Guevara y Tay Conti, y Kyle O’Reilly derrotó a Darby Allin. Thunder Rosa se mantuvo como la campeona de mujeres de AEW tras vencer a Serena Deeb.

En una de las luchas más brutales de la jornada, The Jericho Appreciation Society derrotó a Blackpool Combat Club en un Anarchy in the Arena. En tanto, Jurassic Express derrotaron a Team Taz y Keith Lee y Swerve Strickland, manteniéndose como campeones mundiales en pareja.

CM Punk campeón mundial de AEW

En la última lucha de la noche, el Campeón Mundial de All Elite Wrestling “Hangman” Adam Page fue derrotado ante CM Punk, alzándose este como el nuevo monarca de la compañía.

El combate estuvo igualado en varios pasajes, sin embargo “The Best in the World” hizo gala de toda su experiencia, y con su tradicional GTS se quedó con el máximo cinturón.

Tal como se dio cuenta en redes sociales, transcurrieron 9 años, 4 meses, y 3 días para CM Punk volviera a tocar la gloria tras coronarse Campeón Mundial, luego de ostentar un increíble récord de 434 días como campeón de WWE.