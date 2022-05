La emotiva noche de Carlos Caszely y JC Rodríguez: hablaron de la muerte de seres queridos

El último capítulo de Podemos Hablar estuvo lleno de emociones. El programa conducido por Jean Philippe Cretton tuvo como invitados a Daniela Aránguiz, Marcelo “Toby” Vega, Evelyn Matthei, Julio César Rodríguez y Carlos Caszely. Precisamente estos últimos protagonizaron uno de los momentos más conmovedores de la noche.

Todo partió cuando el exdelantero de Colo Colo se quebró cuando habló de la vida sin su esposa, María de los Ángeles Guerrera. Estuvieron casados durante 50 años, hasta que a finales de febrero del presente año ella falleció producto de un cáncer.

“Llevo tres meses, cinco días y 18 horas con un corazón roto. Tengo como un elefante en el pecho y si yo antes era agnóstico, ahora soy doblemente agnóstico porque no lo puedo entender”, relató el ex deportista profesional. “Hoy día tengo en mi mente un sinfín de cosas que me están volviendo loco“, agregó después Caszely.

Posteriormente, el exseleccionado nacional contó sobre lo difícil que ha sido enfrentar el deceso de su amada, aún con ayuda de especialistas. “Cuando le digo a la psicóloga que habló con María de los Ángeles en las fotos del departamento, me dice que no es normal. Cuando en la noche tipo 12 de la noche, salgo y me fumo un cigarro en la terraza y puteo, me complica”, expuso.

Luego el histórico goleador explicó que lo más le cuesta es “poner la mano acá y no está“, tras hacer el gesto de darle la mano. “Cuando nosotros nos pusimos a pololear con 20, 21 años (…) nos dijimos nos vamos a dar la mano siempre. Y siempre hablábamos de cuando seamos viejitos y andemos caminando de la mano o los dos abrazaditos”, dijo emocionado.

Julio César Rodríguez y su hijo Pablito

Más adelante, Jean Philippe Cretton le dio la palabra al animador de Contigo en la Mañana, quien entregó su testimonio sobre perder a un ser querido. El comunicador tiempo atrás tuvo que lamentar la muerte de su hijo Pablito. “Uno nunca supera el dolor, tiene que aprender a vivir con él”, expresó JC.

“La última vez que hablé de Pablito me quebré y siempre lo hago, porque a uno se le vienen recuerdos y situaciones“, agregó después. Y prosiguió: “La última vez que hablé de él me llamó la mamá de Pablito y nosotros no tenemos mucho contacto, prácticamente nulo. Y me dijo: ‘no te quiero ver llorar nunca más en la tele, creo que es necesario que recuerdes a Pablito con alegría‘”.

El también conductor de Pero Con Respeto continuó y se refirió al anterior testimonio de Caszely. “Hoy día me emociona ver la emoción de Carlos, creo que a todos. (…) Respecto a la pregunta de Pablito, ahora estoy en condiciones de decir que sí lo recuerdo con alegría, con amor y una sonrisa por todo el amor que nos dio y nos dejó“, relató.

Finalmente, Julio Cesar Rodríguez le dedicó unas palabras al todavía emocionado Carlos Caszely. “Va a llegar ese equilibrio y paz. El dolor no se pasa, se aprende a vivir con él y vendrán nuevas emociones que aprenderás en el camino. A los 71 años todavía vas seguir aprendiendo y vas a aprender a vivir de estar formado, rodeado de amor, por supuesto”, cerró.