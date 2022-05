Las citas entre Rusherking y China Suárez han dado mucho que hablar. Cuando se supo que los dos se juntaron en un hotel, la actriz recibió fuertes críticas a su labor como madre, en las que se le acusó de abandonar a sus hijos. Y como era de esperar, Eugenia no se quedó callada y respondió a los cuestionamientos a su rol materno, e incluso metió a su expareja, Benjamín Vicuña, en la polémica.

Todo un conflicto mediático que se originó a partir de una relación que ni siquiera estaba confirmada. Lo que cambió anoche en Podemos hablar, de Telefé. En una de las dinámicas del programa argentino, el trapero de 22 años oficializó su romance con China Suárez.

“Estoy muy enamorado y muy bien con alguien. De verdad hace mucho que no me pasaba sentirme así“, dijo el cantante. Y luego le puso nombre propio a su amor: “La China me dice Thomy“.

Posteriormente el trapero dio a conocer cómo se conocieron en una fiesta. “Nos estuvimos mirando toda la noche, y no sabía si acercarme o no. A mí no me gusta sobrepasar nada, pero ya habíamos chateado antes”, relató Rusherking. Y más adelante agregó: “Estuvimos toda la noche cruzando miraditas en esa fiesta, después hablamos y después yo me fui a Madrid”.

Sin embargo, a pesar de que el cantante viajó hasta otro continente, no se distanció de la actriz. “Ahí la vi, estuvimos en Madrid y después volví para Argentina y nos vimos acá también. (…) Nos estamos conociendo y estoy disfrutando de ese proceso, estoy muy enamorado“, contó el artista del género urbano argentino.

La respuesta de China Suárez

Por su parte, veinte minutos después de las declaraciones de Rusherking en Podemos Hablar, la actriz reaccionó con una fotografía en sus stories. En la postal, que es en blanco y negro, salen los dos juntos y abrazados, además de que aparecen muy bien abrigados con parcas invernales.

El posteo de China Suárez no solo fue visto por el trapero, sino que él lo reposteó con varios emoticonos con los que hizo alusión a su enamoramiento. Lo hizo cerca de las 22 horas, poco antes de que comenzara el programa de Telefé, por lo que no es de extrañar que hayan visto el capítulo juntos.

“Eugenia es una gran persona, que me cuida mucho y me gusta como es. Me enamora mucho la verdad“, concluyó Rusherking.