José Miguel Viñuela contó incidente de su hijo con un profesor: “Le pegó un combo”

Desde que José Miguel Viñuela dejó la televisión, junto a su empleada doméstica empezó a hacer Desde mi cocina con la Nené. Un programa de conversación transmitido a través de Instagram en el que el ex animador de Mucho Gusto comparte diferentes anécdotas y de vez en cuando tiene a famosos como invitados.

En la penúltima edición de este live, el ex presentador televisivo reveló la vez que su hijo le pegó un combo a su profesor. Una situación que se pudo solucionar luego de un gesto tierno del pequeño con su maestro.

“El otro día nos llaman del colegio y me dicen ‘sabe qué, su hijo de Tomás le acaba de pegar un combo al profesor’“, contó Viñuela. Y luego agregó: “Cuando nos llamaron para contarnos eso, imagínate, yo inmediatamente me trasladé a la época con mi mamá, cuando me decía ‘por la miércale, hasta cuándo tengo que ir al colegio a poner la cara por las estupideces que haces tú’“.

Después el animador que se hizo conocido en Mekano, relató que le explicaron lo sucedido cuando fue al establecimiento educacional de su hijo. “Fui al colegio, Tomás explica que el profesor había hecho dos grupos y él quería ir con el profesor. Él dijo que tenía que ir con el otro grupo, y eso le cargó”, expuso.

Final feliz

Ante este incidente, Viñuela decidió conversar con su hijo y llamarle la atención por lo que hizo. “Lo reto, hablo con él, cómo le explico… Pero, por otro lado, le dije que no tenía que hacer eso porque el profesor merece respeto y es una autoridad“, detalló el ex presentador televisivo.

“Al otro día le llevó un dibujo, y ese salía Tomás tomado de la mano junto al profesor… Y ahora el profesor lo ama”, concluyó la historia José Miguel Viñuela.

Revive el momento a continuación