Roberto Cox reveló una hilarante anécdota con un hombre desnudo en Rusia

Una anécdota más que divertida fue la que reveló Roberto Cox en la nueva temporada de Podemos Hablar, programa conducido por Jean Philippe Cretton.

Allí, el periodista habló de sus últimos viajes de trabajo y precisó una bochornosa anécdota que vivió con un hombre desnudo en Rusia.

¿Qué le pasó a Roberto Cox en Rusia?

Para iniciar su relato de lo sucedido con el hombre desnudo, Roberto Cox indicó: “Esto es algo muy vergonzoso que me pasó, en Rusia”.

El periodista explicó que ocurrió cuando vivió por seis meses en aquel país para cubrir partidos de hockey sobre hielo. Pero fue en un finde largo que viajó a San Petersburgo y se hospedó en una hostal.

“Reservo una habitación y me toca una gigante como para 20 personas, pero no había nadie. Solamente había un ruso que estaba alojando en esa habitación y yo”, indicó el comunicador en el programa.

El periodista cuenta que se acostó temprano para recorrer la ciudad a tempranas horas del día siguiente. Y cuando despertó se encontró con una impensada situación. “Dije, qué está pasando, me doy vuelta y el ruso estaba desnudo, en el medio de la habitación haciendo yoga“, reveló.

En ese contexto, procedió a sacarle una foto para contarle a sus amigos. “Le tengo que contar esto a mis amigos, hay un ruso que está desnudo en la habitación haciendo yoga. Me doy vuelta, semi dormido y le tomo la foto”, indicó.

Lo siguiente que vivió Roberto Cox con el hombre desnudo fue peor. Recorriendo San Petersburgo, capturó varias fotos y al volver al hostal se lo encontró nuevamente, aunque vestido.

“Era muy buena onda, me saluda, me pregunta cómo fue, si me gustó su país. Hermoso le digo, saqué un montón de fotos y se las muestro. Mira, mira las fotos que saqué y le paso el celular“, sumó el periodista evidenciando lo que pasaría después: el ruso terminó viendo su foto desnudo.

“No sabía dónde meterme, cómo le explico, me puse muy nervioso. Me fui, completamente derrotado a la habitación, no sabía dónde meterme”.