Eliseo Salazar se enojó con Raquel Argandoña tras dichos que lo vinculan con la dictadura

La participación de Raquel Argandoña en Podemos hablar de Chilevisión no pasó desapercibida. La Quintrala causó una gran polémica luego de que diera más detalles sobre un complejo episodio que vivió cuando estaba casada con su exmarido, Eliseo Salazar.

“Vivíamos en la casa Lila, él me engañó con una promotora, yo me doy cuenta que él estaba en el hotel Sheraton con la promotora y, vuelvo yo a la casa, y le armo la maleta (para echarlo)”, contó la panelista de Zona de Estrellas, quien contó que previo a expulsarlo a la calle, llamó al Sheraton y pidió hablar con Eliseo.

“Así que me estás engañando con la promotora, te quiero decir que el taxi va en este momento con tu ropa a la casa de la promotora“, fue lo que le dijo por teléfono.

Sin embargo, Eliseo llegó antes que el taxi a la casa que tenía en San Damián, en la comuna de Las Condes. A raíz de ello, Raquel relató que se encerró en la pieza con llave y no lo dejó entrar, lo que originó una violenta intimidación por parte del piloto de carreras.

“Él saca una pistola, que era una pistola metralleta, pero dispara al aire justo cuando llega el taxista. Obviamente, estaba escuchando los balazos y le digo que llame a los carabineros”, narró la modelo, que después explicó que cuando llegaron los efectivos de la 17 Comisaría de Las Tranqueras, los llevaron detenidos en dos furgones, pero lo dejaron libre por ser famoso.

El aviso de la Quintrala

Pero la exanimadora de Bienvenidos contó todo esto para darle una advertencia pública a su exmarido. “Él me desmintió. Yo solamente te quiero decir Eliseo una cosa: si tú me vuelves a desmentir yo voy a decir quién te regaló esa pistola metralleta“, amenazó.

Y después prosiguió: “El nombre o el seudónimo empieza con M y apellido es con C y murió y ha sido bien, bien comentada la persona. Así que me vuelves a desmentir y yo voy a decir quién te regaló esa arma”.

La respuesta de Eliseo Salazar

Este momento fue ampliamente discutido en el programa Me Late, en el que Mariela Sotomayor informó que se contactó con el piloto de carreras. “No está ni ahí con nada de eso. Está en otra. (…) Está feliz con su familia, en otra hace mucho tiempo. (…) Dijo que él no tenía nada que ver con estos temas“, afirmó la periodista.

Además que Luis Sandoval recordó una entrevista que le realizó a Salazar, en la que él también mostró no querer saber más de su exesposa. “Sabí qué estoy podrido de que me pregunten por Raquel Argandoña porque siempre tengo que salir a desmentir o decir cosas que esta señora habla de mí, finalmente me perjudica en mi relación de pareja”, declaró en ese entonces el deportista.