Durante la jornada de este viernes, Palestino anunció que Luis Jiménez dejará de pertenecer al club una vez completado el primer semestre.

A través de sus redes sociales, el cuadro árabe informó que el jugador formado en la institución finalizará su tercer ciclo en el equipo. “Un grande vive sus últimos días con la camiseta tricolor y la despedida debe estar a la altura. Nuestro capitán, Luis Jiménez, su último partido en La Cisterna”, comunicaron.

Bajo este contexto, el hijo mayor de Luis, Diego, reveló en exclusiva para ADN el respaldo que como familia le entregan a su padre.

“Nos pone contentos, nos pone felices. Es un lindo cierre de carrera, estamos muy contentos de todo lo que se pudo vivir, la experiencia que tuvo, la persona en la que se convirtió, y estamos felices por él. Ahora a estar con él no más, es un cambio grande, pero estamos muy contentos de su carrera y de su decisión. Vamos a estar ahí como familia” explicó Diego.

El último partido de Luis Jiménez por Palestino

Cabe destacar, que las cosas no se dieron de la mejor forma en el último partido de Palestino, debido a que el jugador no entró de titular. Bajo este escenario, Fernando Aguad, dirigente del cuadro escribió en su cuenta de Instagram que el “Mago” no está considerado como titular para el choque ante Cobresal.

“Lamento ser dirigente de Palestino, quiero pedirle perdón a Luis Jiménez, hoy supe que no entra jugando en La Cisterna a pesar de todo lo que representa para nosotros”, apuntó en sus redes.

Asimismo, durante el complemento del partido, Luis Jiménez reemplazó a Dávila y en su primera jugada se pudo matricular con un gol, pero la zaga minera logró replegarse eficientemente.

A los 69 minutos, el panameño Cecilio Waterman descontó para la visita y ponía en suspenso la fiesta en La Cisterna. Sin embargo, el “Mago” Jiménez asistió a Brayan Véjar, quien con un potente remate selló el triunfo árabe.

Con este resultado, Palestino escaló a la sexta posición del campeonato con 20 puntos y mantiene su invicto de siete jornadas por el campeonato. Por su parte, Cobresal se ubica en el quinto lugar con 21 unidades.