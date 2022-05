Karol Lucero y sus planes para volver a la televisión: “Estoy esperando el proyecto preciso”

El conductor e influencer Karol Lucero conversó con ADN respecto a sus planes luego de tres años alejado de la televisión. Concentrado en sus emprendimientos, el “Loquillo” dijo estar esperando el momento oportuno para hacer su regreso a los medios.

“Estoy esperando tener un proyecto interesante para regresar”, contó Karol. “Me han invitado a todos los programas, pero no es lo que busco, no busco aparecer por aparecer. Estoy esperando el proyecto preciso”.

Además, Karol Lucero aseguró estar “tranquilo” con su actual momento, y que no extraña su presencia en los medios.

“Llevo tres años fuera de la televisión, muy tranquilo y con estas posibilidades de volver en cualquier momento. Yo partí muy chico en televisión, entonces después de haber estado 13 años un break como éste apenas se siente”, agregó.

El influencer también se refirió a las “funas” que vivió y cómo su nombre se convirtió en una especie de meme tras el estallido social.

“Sigo siendo una de las personas con más seguidores del país, sigo trabajando, y eso a mucha gente quizás le molesta, pero esas frustraciones no me puedo hacer cargo”, sostuvo el ex Karol Dance.

“Es como esa pregunta ‘¿oye Karol, te han funado por todo?’. Pero qué hice. Aquí estoy, feliz, contento”, añadió.

REVISE LA ENTREVISTA COMPLETA