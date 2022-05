Naya Fácil encaró al Presidente: “¿Qué se cree este Gabriel Boric, que me subí a un árbol por las puras?”

Naya Fácil usó sus redes sociales para conversar con sus seguidores de política y, en especial, del desempeño del Presidente Gabriel Boric a dos meses de que asumiera en La Moneda.

La influencer -recordada por una participación en un live de Instagram con la excandidata a gobernadora metropolitana Karina Oliva- preguntó en sus historias de Instagram si “¿Ustedes creen que Chile va a terminar como Venezuela?”.

Ante las respuestas de sus seguidores, subió un video en donde contó que no se aguantó y le envió un mensaje privado a la cuenta del Mandatario.

“Hola, soy Nayafacil, por favor que Chile no termine como Venezuela, yo te hice campaña, confié en ti, por favor cuídanos. No me gustaría irme a otro país, haz las cosas bien y piensa en nosotros, la gente del pueblo. Muchas gracias. Ah, me gusta tu barba”, escribió.

Y luego subió un video en el que contó por qué mandó el DM: “Lo siento chiquillos, no me aguanté. Le mandé un mensaje al Presidente, tenía que hacerlo”.

“Qué se cree este del Gabriel Boric, que uno qué. ¿Que me subí a un árbol por las puras? Arriesgué mi vida prácticamente, para que este loco después nos ande trayendo así. No. Todos confiamos en él y no nos puede defraudar”, añadió.

“Yo debería postularme”, concluyó en su estilo, bien controversial Naya Fácil.