Museo del MET honra a una embarazada Rihanna con estatua de mármol en Gala 2022

El pasado lunes, el primero del mes de mayo, como es tradición en el mundo de la moda, se llevó a cabo en Nueva York, la MET Gala, instancia que reúne a los famosos y diseñadores más relevantes de la industria y Rihanna, no podía faltar.

Pero ojo, ya que si bien la cantante de Barbados no estuvo presente de forma presencial en esta edición 2022, debido a su avanzado embarazo, la conocida “reina del MET Gala”, se hizo presente en la gran noche de la moda.

Y como tenía que ser, la presencia de Rihanna en el MET fue en grande ya que por medio de una gran estatua de mármol, que imitaba la reciente portada de la cantante y empresaria en Vogue, el Museo Metropolitana de Arte, le rindió un homenaje a la intérprete de Umbrella.

Fue la misma artista quien dio a conocer la noticia por medio de sus redes sociales, en donde expresó: ¡Cerrando el Met en Mármol! ¿Qué hay más dorado que eso? ¡Lol! ¡Gracias MET Museo y Vogue Magazine por este homenaje histórico! ¡Están todos mal por esto!”.

shut down the met in marble! what’s more gilded than that? Lol! Thank you @metmuseum and @voguemagazine for this historic tribute! y’all bad for this one! pic.twitter.com/NawYMd0RpL

— Rihanna (@rihanna) May 3, 2022