El exluchador de 57 años, Stone Cold volverá a la acción de la WWE y estará presente en WrestleMania 38 tras aceptar el reto de Kevin Owens.

Durante la jornada del lunes en Raw, se estableció un desafío claro por parte del luchador canadiense a la reconocida leyenda de la World Wrestling Entertainment.

Owens lo invitó a participar de su segmento “KO Show” que tendrá lugar en el popular evento de la franquicia. “Te estoy llamando”, fue parte del emplazamiento.

La situación se viralizó rápidamente por redes sociales y fue el propio Steve Austin quien respondió con un video aceptando el desafío. De esta manera, se marcaría el regreso de un miembro del Salón de la Fama de la WWE.

“I am calling you out, @steveaustinBSR!”

Did @FightOwensFight just make his #WrestleMania plans known on #WWERaw? pic.twitter.com/QiIKH1ZxFM

— WWE (@WWE) March 8, 2022