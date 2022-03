Tras sufrir una serie de infartos: Scott Hall será desconectado de soporte vital

Durante esta jornada se conoció que el icónico luchador de WWE y WCW Scott Hall, también conocido como Razor Ramon, será desconectado de un soporte vital.

Esto luego de que durante el fin de semana, Hall sufriera una serie de infartos.

La noticia fue confirmada por otra ex superestrella de la lucha libre y uno de sus mejores amigos, Kevin Nash. “Scott está con soporte vital. Una vez que su familia esté en el lugar, suspenderán el soporte vital. Voy a perder a la única persona en este planeta con la que he pasado más tiempo de mi vida que con cualquier otra persona. Mi corazón está roto y estoy muy triste“, señaló.

“Amo a Scott con todo mi corazón pero ahora tengo que preparar mi vida sin él en el presente. He tenido la suerte de tener un amigo que me tomó al pie de la letra y yo a él. Cuando saltamos a WCW no nos importaba quien nos gustaba o quien nos odiaba. Nos teníamos el uno al otro”, agregó.

“Mientras nos preparamos para la vida sin él, solo recuerda que se va un gran tipo, no verás otro como él. Otra vez. Nos vemos en el camino Scott. No podría amar a un ser humano más de lo que te amo a ti“, cerró Nash.

De esta forma, se espera que Scott Hall, de 63 años, fallezca una vez sea desconectado.