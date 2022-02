Dino Gordillo se presentó tras muerte de su hijo: “El show debe continuar”

“Carnaval Elquino ayer se tiñó de dolor, Dino Gordillo recibió la peor información que un padre puede escuchar, la muerte de un hijo, me llamó y fui a acompañarlo y le ofrecí que no actuara”, contó Vera en su cuenta de Twitter.

“Me indicó que de todas formas lo haría por su hijo”, añadió sobre el momento en el que Gordillo subió al escenario.

“Muy fuerte dolor lo de Dino Gordillo… yo hace tiempo en Concepción, específicamente Chiguayante… conocí una hija de él… Dino no estaba ni ahí con ella… no le cooperaba en nada… muy triste su historia.. se parecía mucho a él”, escribió un usuario.

“Qué fuerte lo de Dino Gordillo perder a un hijo admiro su fortaleza.

Pero así es la vida del artista el show debe continuar aunque duela. Un abrazo”, añadió otro usario.

#CarnavalElquino ayer se tiñó de dolor, Dino Gordillo recibió la peor información que un padre puede escuchar, la muerte de un hijo, me llamo y fui a acompañarlo y le ofrecí que no actuara y me indicó que de todas formas lo haría por su hijo.@TVN @Mega @canal13 @chilevision pic.twitter.com/zSmUgbCm6a

— Rafael Vera Castillo (@Rafael_Vera) February 20, 2022