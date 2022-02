Undertaker será inducido al Salón de la Fama de WWE

Durante esta jornada, WWE confirmó que una de las superestrellas más importante de la industria y la historia de la lucha libre, Undertaker, será inducido al Salón de la Fama.

Según consigna New York Post, el “Enterrador” encabezará la clase 2022 del Hall of Fame de WWE, el cual se realizará días previos a Wrestlemania 38.

“Última hora: Undertaker será inducido en el Salón de la Fama de la WWE clase 2022”, señaló la compañía de lucha libre mediante sus redes sociales.

Mark Calaway, el verdadero nombre del “Hombre Muerto”, debutó en el año 1990, y durante 30 años labró su figura que sería reconocida a nivel mundial.

Undertaker posee el récord de victorias más grandes en Wrestlemania, logrando una racha de 25-2, registrando solo derrotas ante Brock Lesnar y Roman Reigns.

Su última lucha fue precisamente en la “Vitrina de los Inmortales” ante AJ Styles, terminando su historia en el ring con una victoria.

BREAKING: @undertaker will be inducted into the WWE Hall of Fame Class of 2022, as first reported by @nypost! #WWEHOF pic.twitter.com/nWptEqX1Qy

— WWE (@WWE) February 18, 2022