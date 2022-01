“El perdón sí existe”: Rosemarie Dietz habló de la reconciliación con su pareja y sus ocho meses de embarazo

En los últimos meses, a través de sus redes sociales, Rosemarie Dietz ha dado potentes señales de reconciliación con su pareja, Cristóbal González. En febrero del año pasado se hizo público el desliz que él tuvo unos meses antes con una escort.

Durante esta triste etapa, en la que no se privó de detalles en su Instagram, la exchica Mekano señaló que “no dejen jamás que las pisoteen ni que les vean la cara, nadie (…) Él me ilusionó, me enamoró, me prometió muchas cosas”.

Sin embargo, en agosto reveló que perdonó a su pareja. “Mi gente bella… Como siempre gracias por el apoyo. Y lo principal es que Dios nos hizo para perdonar y ser perdonados”, expresó Rosemarie Dietz sobre su reconciliación, con palabras que evidencian su profunda fe cristiana.

Borrón y cuenta nueva

En conversación con Las Últimas Noticias, la exfigura televisiva habló de su presente y entregó por primera vez los detalles de su embarazo, el que no hizo público sino hasta hace tres días.

“Preferí tomarlo de manera muy íntima con Cristóbal. En agosto o septiembre se me empezó a notar la guatita y la gente me sacó algunas fotos que las mandaron a un programa”, señaló Dietz.

Sin embargo, la revelación quedó en segundo plano tras una situación política que protagonizó la propia Rosemarie. La exbailarina apoyó públicamente a José Antonio Kast en las elecciones presidenciales, lo que generó revuelo en las redes.

“Me trataron súper mal, si cada uno igual puede tener su opinión. Pensé que no era el momento para contar que estaba embarazada“, sostuvo.

Sobre su embarazo, Rosemarie Dietz expresó que “ha sido un periodo muy completo como pareja, con Cristóbal siempre al lado mío, cuidándome, regaloneándome. Ha sido un periodo muy de pareja, nosotros llevamos tres años ya y nuestra hija es algo que estábamos esperando”.

Respecto de su reconciliación, afirmó que “el perdón sí existe. Todos cometemos errores, el príncipe azul no existe ni nadie que no se haya equivocado en la vida. Yo estoy con Cristóbal porque es simpático, porque nos reímos, porque nos amamos”.