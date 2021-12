Clínica responde a Leo Méndez Jr. tras ser acusados de realizar mal una cirugía estética

Hace algunas horas Leo Méndez Jr ocupó sus redes sociales para denunciar a una clínica por realizar mal una cirugía estética.

Según relató el hijo de DJ Méndez, el joven se sometió a una bichectomía el 27 de marzo de 2020 en la clínica estética New Line. A más de dos años de esa intervención, Leo asegura que ha tenido una serie de complicaciones.

“Al momento de la bichectomía, a pesar de la anestesia, sentía al momento que (el doctor) escarbaba que me tiraba algo que me dolía. Algo que no se sentía bien. El mismo día de la bichectromía por la tarde, se me empezó a hinchar como una pelota mi cachete izquierdo”, relató el joven en una denuncia publicada en su Instagram.

“Le comenté (al doctor) lo preocupado y asustado que estaba”, relató y aseguró que, al otro día, tras realizarse un drenaje, su mejilla se endureció. “Al tercer día, (tenía) el ojo morado e hinchado, no podía abrirlo, todo rojo, muchos coágulos de sangre por dentro, me explicaba el doctor”, añadió.

Según Leo, al cuarto día tenía un dolor “insoportable”, el cual el médico aseguró que iba a cesar. Tras un mes y medio, el joven notó que se deshinchó su rostro y pudo “comer normal”. Dos meses después, se le desarrolló un “pelota durísima” en la mejilla e hinchazón leve en la mitad de la cara, aseguró.

“Al quinto mes en adelante empecé a sentir dolor en pulsaciones a cada rato. Dolores de cabeza que se centraban en el lado izquierdo con pulsaciones hacia el cachete izquierdo”, dijo. “1 año con 10 meses después, hace dos semanas se me paralizó el lado izquierdo de la cara por menos de un minuto”, agregó.

“Estoy viendo que me está causando estos parálisis. No dije nada para no perjudicar a los que trabajan en la clínica, pero ahora quien salió perjudicado soy yo”, agregó.

“¿Quién me asegura a mí que no quedaré así para siempre, ¿tendré solución? Estuve antes de Navidad en la clínica en una consulta acerca de esto, esta semana me toca hora para rayos X”, escribió. “Empecé a presentar síntomas que son preocupantes”, añadió.

“¿Pero ahora qué? Falla mi cara, se me cierran puertas de trabajo, tanto como en el mundo del entretenimiento y de belleza y todo ¿Por qué? ¿Por una bichectomía? ¿Fue mal hecha? ¿Existe la bichectomía mal hecha? ¿Quién pagará por esto?”, cuestionó.

Respuesta de la clínica

Ante la viralización del caso de Leo Méndez Jr, la clínica compartió su respuesta a través de su cuenta de Instagram.

“Lamentamos tener que interrumpir nuestros días de descanso, pero nos resulta importante poder aclarar una situación inesperada, inusual e injusta que nos aqueja. Es por ello que en la presente publicación aclaramos y relatamos los hechos”, expresaron.

“En lo intra quirúrgico la cirugía fue efectuada bajo los estándares de bioseguridad que exige la técnica y con los cuidados necesarios para evitar complicaciones o incomodar al paciente, por lo que en todo momento se está comunicado la ejecución y si existe incomodad del paciente, poder reforzar la técnica anestésica”, añadieron.

Y detallaron: “Es totalmente normal sentir sensación de presión, manipulación, o que el cirujano tracciona, dado que para extirpar el cuerpo adiposo de bichar se hace una pequeña incisión y se retira con su cápsula”.

“Hasta el momento del control, (el paciente) no había utilizado faja mentonera, la que le fue proporcionada en el momento por la clínica, siendo un elemento fundamental para evitar posibles complicaciones”, acusaron desde la clínica.

“En este caso puntual, existió una complicación, descartándose lesiones de otras estructuras anexas, la que se trató de manera oportuna y no generando consecuencias de carácter grave o secuelas”, añadieron.

“Existen antecedentes de la ficha clínica del señor Méndez que nos permiten asegurar que no se cumplió con los cuidados postoperatorios”, aseguraron. “Negamos rotundamente la existencia de algún tipo de negligencia médica, de abandono del paciente o de efectos secundarios tardíos”, finalizaron desde la clínica.