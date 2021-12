Protesta digital: usuarios repletan las redes con memes de “Mi Pobre Angelito” tras su salida de la TV abierta

La Navidad es motivo de celebración, reflexión y autocuidado… aunque también es la época en la que Mi Pobre Angelito suele estar en los televisores -y hoy en computadores y tablets- de las casas. Sin embargo, este año será distinto.

El arribo definitivo de Disney Plus y Star causó que la saga navideña de Macaulay Culkin, que pertenece a Fox, quedara definitivamente en el mercado del streaming.

En una televisión abierta que privilegia el bajo costo, el pago de derechos no garantiza la rentabilidad. Por esta razón, ninguna señal chilena emitirá estas dos películas de Mi Pobre Angelito en sus pantallas.

Por lo tanto, quienes deseen disfrutar de este filme, deberán estar suscritos a las plataformas de streaming antes mencionadas.

Todos los años, Mi Pobre Angelito se convierte en un “tema país”, pero no es exclusivo de Chile. En Argentina también se han visto reclamos en las redes sociales producto de la misma situación: tampoco tendrán los filmes en sus señales abiertas.

La protesta digital desde ambos lados de la cordillera por Mi Pobre Angelito convirtieron la saga en uno de los temas más comentados de la jornada, y con ello distintos memes y comentarios relacionados a distintos temas vinculados a la trama.

Como pie de letra, podemos decir que Los Simpson también pertenece a Star -ex Fox- y por ello sus especiales de Navidad tienen este mismo problema: no se puede ver en TV abierta, sino en canales de pago o el streaming.

